Redução da poluição provocou mais furacões no Atlântico Norte, diz estudo

A América do Norte e a Europa conseguiram durante as últimas décadas reduzir a contaminação por partículas no ar, uma boa notícia que, segundo um novo estudo científico, resultou em um efeito inesperado: o aumento das tempestades tropicais no Atlântico Norte.



"A redução da poluição atmosférica dos Estados Unidos e Europa ajudou enormemente a saúde humana, mas minha pesquisa demonstra que, às vezes, coisas boas têm consequências indesejadas", disse nesta sexta-feira (13) por videochamada o autor do estudo, Hiroyuki Murakami, do Escritório Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês).



O trabalho publicado nesta quarta-feira na revista Science Advance indicou que, nas últimas quatro décadas, o número de tempestades tropicais aumentou em 33% no Atlântico Norte, como consequência de 50% de diminuição nos aerossóis (pequenas partículas contaminantes) na América do Norte e Europa.



"A contaminação atmosférica bloqueia os raios do sol, o que provoca o resfriamento da superfície do oceano, algo que gera condições desfavoráveis para os furacões", explicou Murakami.



"O contrário acontece se a contaminação atmosférica cai. O sol consegue esquentar mais o oceano, e esse aquecimento alimenta os furacões", acrescentou.



O estudo comprovou uma situação contrária na Ásia onde, no mesmo período, um aumento de 40% da poluição por partículas contribuiu para que o número de ciclones tropicais no oeste do Pacífico Norte caísse em 14%.



Com esses resultados, Murakami se pergunta se as temporadas de furacões muito ativas dos últimos anos tiveram ligação com a desaceleração da indústria provocada pela pandemia de covid-19.



O cientista acredita que, nas próximas décadas, a poluição por partículas de origem humana se manterá estável no Atlântico Norte e que o aumento dos gases do efeito estufa se tornará uma influência mais significativa nos ciclones tropicais.



Segundo ele, haverá menos tempestades tropicais, mas as que ocorreram serão mais intensas.