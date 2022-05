Chega a 46 número de mortos por explosão de hotel em Cuba

Um homem que se encontrava hospitalizado em estado crítico faleceu, elevando a 46 o número de mortos em consequências da explosão do hotel Saratoga em Havana, informou nesta sexta-feira (13) o ministério da Saúde Pública.



"Até o momento foram reportados 46 mortos. O paciente informado no dia de hoje se encontrava hospitalizado, em estado crítico, no hospital Calixto Garcia", informou a pasta pela manhã.



O falecimento ocorre no segundo dia de luto oficial decretado pelo presidente Miguel Díaz-Canel. Esta noite será realizado uma vigília nos arredores do hotel que há uma semana teve uma explosão por vazamento de gás.



Nove adultos e quatro crianças permanecem hospitalizados. Outras 40 pessoas receberam alta médica desde o dia da tragédia.



O emblemático hotel cinco estrelas, localizado no Paseo del Prado, em Havana Velha, estava fechado há dois anos em razão da pandemia e se preparava para reabrir ao público no dia 10. Seus primeiro quatro andares ficaram destruídos.



Construído em 1880 e transformado em hotel em 1933, o Saratoga era conhecido por ter recebido várias celebridades nos últimos anos, entre elas Mick Jagger, Beyoncé e Madonna.