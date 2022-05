Incêndio deixa 27 mortos em Nova Délhi (serviços de emergência)

Um incêndio nesta sexta-feira em um edifício da capital indiana, Nova Délhi, deixou 27 mortos, informaram os serviços de emergência do país.



"O fogo foi apagado. O número total de mortos é de 27. A operação de resgate está em curso", disse à AFP um funcionário do corpo de bombeiros.



Mais de 40 pessoas sofreram queimaduras e foram hospitalizadas, segundo relatos da imprensa.



Entre 60 e 70 pessoas foram resgatadas do prédio, de acordo com a mídia local, com informações da polícia.



O grande incêndio começou em um prédio comercial de quatro andares na zona oeste de Délhi no final da tarde.



Os incêndios são comuns na Índia devido a más práticas de construção e falta de conformidade com os regulamentos de segurança.