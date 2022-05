Rainha Elizabeth II aparece sorridente em evento hípico

A rainha Elizabeth II apareceu sorrindo, nesta sexta-feira (13), em uma prestigiada competição equestre em Windsor, em imagens divulgadas na tentativa de dissipar as preocupações sobre seu estado de saúde poucos dias depois de ter sido substituída por seu filho Charles em um importante evento parlamentar.



Apaixonada por cavalos, a rainha, de 96 anos, foi fotografada sorridente e descontraída, ao chegar de carro ao "Royal Windsor Horse Show", perto do Castelo de Windsor. A propriedade fica a cerca de 40 km a oeste de Londres, onde a monarca mora desde o início da pandemia da covid-19.



De óculos escuros, ela apareceu sentada no banco da frente de um Range Rover. Da janela abaixada do veículo, foi vista trocando algumas palavras e rindo com um pequeno grupo de pessoas.



Vários dos cavalos da rainha participam desta competição.



Devido a problemas de mobilidade e seguindo os conselhos de seus médicos, Elizabeth II abriu mão, na terça-feira (10), de pronunciar o tradicional discurso do trono que marca, todos os anos, o início de uma nova sessão parlamentar.



É a terceira vez que ela se ausenta deste importante evento constitucional em seus 70 anos de reinado e a primeira que é substituída por Charles, príncipe herdeiro de 73 anos. Assim, dá mais um passo na transição progressiva das funções monárquicas, devido a seus crescentes problemas de saúde.



Nos últimos meses, suas aparições públicas se tornaram muito raras. Nelas, foi vista andando de bengala, queixando-se de que é difícil se locomover. Segundo a imprensa britânica, a monarca usa cadeira de rodas em sua vida privada.



Sua saúde preocupa desde outubro, quando ela passou uma noite hospitalizada para realizar exames não especificados. Em fevereiro, ela foi infectada pelo coronavírus, que, em suas palavras, a deixou "muito cansada".



Sua última aparição em público havia sido em 29 de março, por ocasião de uma missa em Londres em homenagem a seu marido, o príncipe Philip, que morreu em 2021, aos 99 anos.



Sua ausência no discurso do trono levantou dúvidas sobre sua participação, no início de junho, das celebrações do "jubileu de platina" por seus 70 anos de reinado, recorde para um monarca britânico.



Segundo uma pesquisa da YouGov para o The Times, um terço dos britânicos acha que ela deveria se aposentar.