Rússia recomenda que seus cidadãos evitem viajar para o Reino Unido

A Rússia recomendou nesta sexta-feira (13) que seus cidadãos evitem viajar para o Reino Unido, e anunciou o endurecimento das condições para a obtenção de um visto russo pelos britânicos, apresentando essas medidas como uma resposta às ações hostis de Londres.



"Em razão da evolução extremamente hostil do Reino Unido contra nosso país (...) recomendamos aos cidadãos russos que evitem viajar para o Reino Unido", indicou o ministério russo das Relações Exteriores em um comunicado.



Nele são denunciados as dificuldades impostas aos russos para obter um visto britânico, pelo que o ministério garante que "fará o mesmo com relação aos ingleses, até a normalização da situação".



Segundo a mesma fonte, vários russos se queixaram de que obter um visto para o Reino Unido se tornou, "de fato, impossível".



O Reino Unido mantém há anos uma relação tensa com a Rússia, apesar de o país - e em especial Londres - ser um dos destinos favoritos da elite russa.



