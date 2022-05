O presidente russo, Vladimir Putin, insistiu nesta sexta-feira (13) diante do chanceler alemão, Olaf Scholz, sobre a "ideologia nazista" das tropas que a Rússia combate na Ucrânia, ao justificar sua ofensiva no país vizinho.



"A atenção está centrada nas investigações de violações do direito internacional humanitário por parte dos combatentes que preconizam uma ideologia nazista e que utilizam métodos terroristas", afirmou o Kremlin em um comunicado em que explicou o teor das declarações de Putin em uma conversa telefônica com o chanceler alemão.



Putin reiterou que sua ofensiva, denunciada pela comunidade internacional, busca proteger a população de língua russa do leste da Ucrânia.