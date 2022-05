Turquia é contra adesão da Suécia e da Finlândia à Otan

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta sexta-feira (13) que a Turquia não é a favor da adesão da Finlândia e da Suécia à Otan, acusando os países escandinavos de dar abrigo a militantes curdos.



"Não temos uma opinião positiva. Os países escandinavos são como uma casa de hóspedes para organizações terroristas", disse Erdogan a repórteres, citando o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado um grupo "terrorista" pela Turquia.



O chefe de Estado garantiu que não quer que se repita "o mesmo erro que foi cometido com a adesão da Grécia".



"Estamos atualmente acompanhando a evolução da Suécia e da Finlândia, mas não temos uma opinião positiva, porque eles cometeram um erro na Otan em relação à Grécia antes, contra a Turquia", declarou o chefe de Estado após a oração de sexta-feira em Istambul.



A reação da Turquia é a primeira voz dissonante dentro da Otan sobre a possibilidade de Finlândia e Suécia aderirem à Aliança do Atlântico Norte.



Desde o início da crise e depois da invasão russa da Ucrânia, a Turquia tem feito o possível para manter boas relações com os dois países, dos quais sua economia depende muito.