Elon Musk afirmou nesta sexta-feira (13) que segue comprometido com a compra do Twitter, horas depois de anunciar a suspensão temporária da operação para aguardar mais detalhes sobre o número de contas falsas na plataforma.



"Ainda comprometido com a aquisição", escreveu o homem mais rico do mundo, poucas horas depois de uma mensagem em que anunciava a suspensão temporária do acordo, o que provocou uma queda expressiva das ações da empresa.