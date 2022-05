Ucrânia pede ao G7 que confisque bens russos para reconstrução do país

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou nesta sexta-feira que pediu aos países membros do G7 que confisquem ativos russos que podem ajudar na reconstrução de seu país, durante uma reunião de seus colegas na Alemanha.



"Hoje pedi aos Estados do G7 que adotem leis e estabeleçam todos os procedimentos necessários para confiscar bens russos e entregá-los à Ucrânia para a reconstrução", declarou o ministro, convidado para reunião de chefes da diplomacia dos sete países mais ricos do planeta em Wangels, norte da Alemanha.



"A Rússia deve pagar politicamente, economicamente, pelos danos provocados por sua invasão", disse o ministro.



Na semana passada, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, se declarou favorável ao confisco de bens russos congelados na União Europeia como parte das sanções contra Moscou e deixá-los "disponíveis para a reconstrução" da Ucrânia.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também pediu ao Congresso que possibilite o confisco de ativos dos oligarcas russos bloqueados nos Estados Unidos para usá-los em benefício da Ucrânia.