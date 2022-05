Desde o derrame cerebral em 2014, xeque sofria com problemas de saúde (foto: ANDREW COWIE / AFP)

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeque Khalifa bin Zayed Al Nahayan, faleceu nesta sexta-feira aos 73 anos, após vários anos com problemas de saúde, anunciou a agência oficial de notícias do país.O governo decretou "luto oficial e as bandeiras a meio-mastro" por um período de 40 dias, informou a agência estatal WAM.O chefe de Estado raramente aparecia em público desde que sofreu um derrame cerebral em janeiro de 2014.