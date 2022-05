Rússia acusa UE de ter virado ator 'agressivo e belicoso'

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, acusou a União Europeia (UE), nesta sexta-feira (13), de ter-se tornado um ator "agressivo e belicoso" na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com o conflito na Ucrânia.



"A UE passou de ser uma plataforma econômica construtiva, como foi criada, para um ator agressivo e belicoso que já mostra suas ambições muito além do continente europeu", disse Lavrov, em entrevista coletiva em Dushanbe, no Tadjiquistão.



Nesse sentido, o chanceler considerou que "o desejo de Kiev de se tornar membro da União Europeia não é insignificante".



Lavrov acusou os europeus de correrem "exatamente pelo caminho que a Otan já traçou, confirmando a tendência à fusão com a Aliança do Atlântico Norte e que, de fato, servirá de apêndice" à Otan.



O ministro denunciou comentários da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que visitou a Índia no fim de abril para reforçar os laços estratégicos com este país, que se declara neutro no conflito.



"O fim da guerra não determinará apenas o futuro da Europa, mas também afetará profundamente a região do Indo-Pacífico", disse Von der Leyen.



A Rússia, à qual a UE impôs sanções sem precedentes, considera a Aliança Atlântica, seu velho inimigo da Guerra Fria, como uma ameaça existencial e justificou sua ofensiva na Ucrânia, particularmente, pelas ambições de adesão deste país e pelo apoio político e militar ocidental.