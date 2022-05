Os preços do petróleo fecharam com pouca variação nesta quinta-feira, após a forte alta da véspera, entre a perspectiva de um eventual embargo europeu às importações de hidrocarbonetos russos e sinais de queda na demanda.



O barril do Brent para entrega em julho caiu 0,05%, a 107,45 dólares. O WTI para entrega em junho subiu 0,39%, a US$ 106,13.



"Os dados econômicos impedem que os preços subam demais", resumiu John Kilduff, da assessoria de investimentos Again Capital.