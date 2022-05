Líder republicano no Congresso dos EUA é chamado a depor sobre ataque ao Capitólio

O líder republicano na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, foi convocado nesta quinta-feira (12) a depor na comissão parlamentar que investiga o ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021 por apoiadores de Donald Trump, devido a suas múltiplas trocas com o então presidente.



O comitê, composto por uma maioria de democratas, busca esclarecimentos sobre as ações de Trump antes e durante o ataque à sede do Congresso, protagonizado por seus simpatizantes, que tentaram impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições.



Trump, que concorria à reeleição, alega sem provas que as eleições presidenciais foram fraudadas.



"Kevin McCarthy esteve em comunicação com o presidente Trump antes, durante e depois do ataque", aponta a comissão para justificar a convocação.



"McCarthy também afirmou ter tido uma conversa com o presidente imediatamente após o ataque, durante o qual" Trump "reconheceu algum tipo de responsabilidade pelo ataque", continua o comunicado.



Outros quatro congressistas republicanos são alvos de mandados judiciais para prestar depoimento.



O comitê investigador já ouviu centenas de depoimentos, entre eles os de Ivanka Trump, filha do ex-presidente, e seu marido Jared Kushner, que foram assessores do magnata republicano durante sua administração.



A instância parlamentar, que prevê a realização de audiências públicas em junho, espera concluir seu trabalho antes das eleições legislativas de meio mandato de novembro. Se os democratas perderem o controle da Câmara, a comissão poderia ser dissolvida pelos republicanos.



O jornal The New York Times informou nesta quinta-feira que os procuradores federais estão conduzindo uma investigação supervisionada por um grande júri sobre a gestão de documentos oficiais por parte de Trump, acusado de negligenciar e extraviar deliberadamente certos arquivos.



Alguns desses documentos, recuperados pelos Arquivos Nacionais, foram entregues à comissão.



Ao mesmo tempo, há uma vasta investigação federal em andamento para encontrar as pessoas que participaram diretamente da invasão do Capitólio.



Até o momento, existem 810 detidos, a maioria dos quais foi indiciado, segundo informações divulgadas nesta quinta pelo Departamento de Justiça dos EUA.



Grande parte dos envolvidos, que aparentemente se limitaram a perambular pelo prédio, estão sendo processados por delitos menores, como violação da proibição de entrada ou perturbação da ordem pública. Cerca de 280 acusados se declararam culpados.