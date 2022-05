EUA superam trágica marca de um milhão de mortes por covid-19

Os Estados Unidos superaram a marca de um milhão de mortes por covid-19, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (12), no momento em que o país, liderado por Nova York, a cidade mais afetada pelo coronavírus em 2020, deseja virar a página, apesar do leve aumento de casos desde o mês passado.



"Hoje alcançamos um marco trágico: um milhão de vidas americanas perdidas para a covid-19", afirmou o presidente Joe Biden em um comunicado. "Nós devemos permanecer vigilantes contra esta pandemia e fazer tudo para salvar o maior número possível de vidas", acrescentou



"Um milhão de cadeiras vazias ao redor das mesas de jantar", disse Biden, "Cada um é uma perda insubstituível. Cada um deixando para trás uma famíla, uma comunidade e uma nação transformada para sempre".



BIden participará nesta quinta-feira de uma cúpula virtual sobre a covid, que tem como objetivo "redobrar" a cooperação internacional contra o vírus, segundo um alto funcionário americano.



Por sua parte, a Europa ultrapassou a marca de dois milhões de mortos por covid-19, atingindo "uma nova etapa devastadora", segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).



Após vários meses de queda nos contágios no país mais enlutado do mundo (seguido por Brasil, Índia e Rússia), Estados Unidos registram há um mês um aumento diário de casos.



A alta acontece em um contexto no qual a máscara deixou de ser obrigatória, embora o uso continue sendo recomendado em ambientes fechados, e a quarta dose da vacina está disponível apenas para pessoas com mais de 50 anos.



O aumento de casos é provocado por subvariantes da ômicron, mais transmissíveis que as cepas anteriores, embora os feitos pareçam menos graves em um país onde 66% da população está vacinada. O índice alcança 90% entre as pessoas com mais de 65 anos.



- Efervescência em NY -



Nova York, capital econômica e cultural do país e grande mosaico de comunidades e classes sociais, parece ter recuperado sua famosa efervescência.



Nova-iorquinos, turistas nacionais e estrangeiros retornam aos teatros da Broadway, se fotogravam perto dos telões publicitários de Times Square, visitam a Estátua da Liberdade, passeiam de carruagem pelo Central Park ou percorrem a ponte do Brooklyn, a pé ou de bicicleta.



Os renomados museus do norte de Manhattan voltaram a ficar lotados e os elevadores para as plataformas de observação dos arranha-céus, que oferecem vistas incomparáveis da Big Apple e seus arredores, registram movimentação intensa.



As atrações começaram a reabrir progressivamente em 2021 na metrópole de 8,4 milhões de habitantes, que voltou a registra engarrafamentos nas principais avenidas.



Filas são observadas diante de milhares restaurantes, bares e 'food-trucks' em Manhattan e no Brooklyn.



"Há muito tempo esperávamos o retorno de Nova York", disse Alfred Cerullo, que lidera um lobby para incentivar os negócios em Manhattan. "Sem dúvida, a você volta a sentir a energia das pessoas nas ruas", acrescentou.



- Pesadelo de 2020 -



O contraste com 2020 é impactante. Epicentro da pandemia, a "cidade que nunca dorme" ficou vazia durante semanas, como em um filme de ficção científica.



Pelas grandes avenidas de Manhattan, Brooklyn e Queens o som das sirenes das ambulâncias dominava a cidade, com hospitais lotados e necrotérios obrigados a armazenar os corpos das vítimas em caminhões frigoríficos.



Janice Maloof-Tomaso, uma enfermeira que trabalhava em Boston na época, recorda que muitos profissionais da área da saúde "não aguentaram ver tantas mortes (...) muitos ficaram traumatizados e deixaram a profissão".



Quase 40.000 nova-iorquinos morreram desde 2020 vítimas da covid. Os moradores de Manhattan, Brooklyn e Queens não esquecem a pandemia.



Sem clientes durante meses, milhares de pequenos negócios fecharam as portas. As janelas continuam cobertas por placas ou cartazes de imobiliárias com a mensagem "aluga-se".



- Comerciante "preocupado" -



Frank Tedesco é proprietário de uma joalheria no bairro de Westchester, norte do Bronx.



Ele explica à AFP que conseguiu salvar o negócio em 2020 graças às ajudas públicas e suas poupanças, mas está "muito preocupado" porque não sabe o que vai acontecer e como poderia suportar outro "impacto" econômico provocado por um eventual retorno da epidemia.



Traumatizados pelo pesadelo de 2020, os nova-iorquinos permanecem atentos. A máscara, que ainda é observada nas ruas e em locais fechados, é obrigatória nos transportes e em muitas casas de espetáculos, como a Metropolitan Opera House ou teatros.



E o teletrabalho parece ter chegado para ficar: uma pesquisa semanal da empresa de segurança no trabalho Kastle mostra que a taxa de ocupação dos escritórios em Nova York alcança 38%.



O presidente do banco de negócios Goldman Sachs, David Solomon, reconheceu em 2 de maio que o índice de retorno ao trabalho presencial é de 50-60%, contra 80% antes da covid.



Desde o início da pandemia, os números dos países membros compilados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) registram um total de 5,4 milhões de óbitos por covid-19 em dois anos.



Mas a OMS afirmou na semana passada que a pandemia provocou entre 13 e 17 milhões de mortes no mundo, de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, quase o triplo do total do balanço oficial, o que mostra a devastação provocada pela pandemia mais grave registrada no planeta em um século.



GOLDMAN SACHS GROUP