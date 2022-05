Blinken viajará para Europa após terminar sua quarentena por covid-19

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajará para Europa neste final de semana, depois de ter terminado na quinta-feira (12) uma quarentena de uma semana após testar positivo para covid-19, anunciou o Departamento de Estado.



O chefe da diplomacia americana viajará no sábado até Berlim, para uma reunião de ministros de Relações Exteriores da Otan que discutirá formas de apoiar a Ucrânia contra a invasão russa.



No domingo, Blinken seguirá até Paris para uma reunião do Conselho de Comércio e Tecnologia entre os Estados Unidos e a União Europeia, uma iniciativa das potencias ocidentais em estabelecer normas que enfrentem os rápidos avanços da China.



Blinken testou positivo para covid-19 em 4 de maio, dias depois de estar no encontro da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, com mais de 2.000 convidados.



Blinken deve retomar suas aparições públicas nesta quinta-feira com um encontro com o ministro das Relações Exteriores tailandês, Don Pramudwinai, uma reunião no marco da cúpula entre os Estados Unidos e a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) na capital americana.



O secretário também participará de forma virtual da cúpula sobre a luta contra a covid-19 convocada pelo presidente Joe Biden.