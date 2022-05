Euro registra nível mais baixo em cinco anos em relação ao dólar

O euro registrou, nesta quinta-feira (12), seu nível mais baixo frente ao dólar desde 2017, sendo negociado a 1,0389, devido ao fortalecimento da moeda americana e à perspetiva de uma política monetária restritiva nos Estados Unidos.



O dólar vem ganhando terreno em um momento em que a inflação, a guerra na Ucrânia e os confinamentos da covid-19 na China ameaçam o crescimento mundial.



A moeda europeia operava afetada pelos temores de uma recessão e pela pressão inflacionária, cotada a US$ 1,0423, às 12h35 GMT (9h35 em Brasília), após ter atingido seu mínimo em cinco anos, a US$ 1,0389.



Frente a uma inflação que ultrapassa a meta de 2% do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), "não há razões, até o momento, para imaginar" que a instituição vai optar por interromper seu processo de normalização monetária, afirmou o analista Guillaume Dejean, da Western Union.