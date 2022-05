Israel planeja construir quase 4.500 casas em colônias na Cisjordânia (ONG)

Israel está preparando um plano para construir 4.427 casas em assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada - informou a ONG israelense Paz Agora.



Ao todo, 2.791 casas receberam a última autorização da Comissão de Planejamento da Administração Civil, e 1.636 unidades, a aprovação inicial, disse a ONG, que acompanha o processo de assentamento.



O relatório sobre os planos de aumentar a ocupação da Cisjordânia vazou em um momento de escalada das tensões pela morte da jornalista palestina Shireen Abu Akleh na cobertura de uma operação do Exército israelense em Jenin.



Cerca de 475.000 colonos israelenses ocupam a Cisjordânia, onde vivem 2,9 milhões de palestinos. Este processo de colonização é ilegal sob o direito internacional, mas defendido por todos os governos israelenses desde 1967.



Nesta semana, antes da aprovação do plano, os Estados Unidos manifestaram sua oposição. Segundo o Departamento de Estado americano, "o plano de Israel de ampliar os assentamentos prejudica profundamente as perspectivas de uma solução de dois Estados".