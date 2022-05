O político veterano Ranil Wickremesinghe tomou posse nesta quinta-feira (12) como novo primeiro-ministro do Sri Lanka, informaram fontes oficiais, em um momento de profunda crise no país.



Wickremesinghe, de 73 anos, fez o juramento diante do presidente Gotabaya Rajapaksa, que enfrenta protestos que exigem a sua renúncia devido ao agravamento da crise econômica na ilha de 22 milhões de habitantes.



O Sri Lanka sofre com a escassez de alimentos, combustíveis e medicamentos. A economia ficou à beira do colapso depois que o país declarou a suspensão dos pagamento de títulos da dívida em abril.