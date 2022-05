Russa Gazprom suspende fornecimento por importante gasoduto polonês

A gigante russa de hidrocarbonetos Gazprom anunciou nesta quinta-feira (12) que vai parar de usar um importante gasoduto polonês para seus envios para a Europa, em resposta às sanções ocidentais por sua ofensiva na Ucrânia.



A adoção dessas contrassanções russas "significa a proibição de usar um gasoduto pertencente ao grupo EuRoPol GAZ (responsável pela parte polonesa do gasoduto Yamal-Europe) para transportar gás russo via Polônia", declarou a Gazprom, em um comunicado divulgado no aplicativo Telegram.



Na quarta-feira (11), Moscou anunciou sanções contra mais de 30 empresas da União Europeia (UE), dos Estados Unidos e de Singapura. Trata-se de uma reação às medidas punitivas aplicadas por estas regiões à Rússia, devido à ofensiva militar em curso na Ucrânia.



Estas sanções incluem a proibição de transações e de entrada em portos russos de navios ligados às empresas citadas.



Entre as companhias afetadas, está a EuRoPol GAZ S.A., proprietária da parte polonesa do gasoduto Yamal-Europe. Esta infraestrutura é crucial para o transporte de gás russo para a Alemanha, via Belarus e Polônia.



A Gazprom acrescentou que "a parte polonesa violou os direitos da Gazprom em várias ocasiões, em sua qualidade de acionista da EuRoPol GAZ e, em 26 de abril de 2022, incluiu a Gazprom na lista de afetados por sanções". Conforme a nota, isso impede a empresa "de exercer seus direitos sobre as ações da EuRoPol GAZ", assim como de "receber dividendos".



Uma grande parte das outras empresas atingidas pertence à Gazprom Germania, filial alemã da gigante russa. Por sua importância estratégica, Berlim colocou-a sob controle do Estado alemão. No início de abril, a Gazprom anunciou sua "retirada" desta subsidiária, sem dar mais informações a respeito.



As medidas ocidentais contra a Rússia no contexto do conflito com Kiev são sem precedentes. Vão do congelamento das reservas russas até o embargo de ativos estratégicos, passando por amplas sanções financeiras.



A Gazprom já havia anunciado em abril que estava suspendendo suas entregas de gás para a Bulgária e para a Polônia, porque estes países não queriam fazer o pagamento em rublos. Ambos são membros da União Europeia (UE).



Há dois dias, o envio de gás para a Europa via Ucrânia se vê afetado pelo conflito. Já o gasoduto Nord Stream 1, que liga Rússia e Alemanha diretamente, continua a salvo desta guerra de represálias.



Nesta quinta-feira (12), o ministro alemão da Energia, Robert Habeck, acusou a Rússia de usar a energia "como uma arma".