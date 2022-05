Polícia alemã frustra plano de atentado de adolescente 'neonazista'

As autoridades alemãs anunciaram, nesta quinta-feira (12), que impediram um projeto de atentado "neonazista" com bomba em uma escola de ensino médio, planejado por um adolescente de 16 anos fascinado pela ideologia de extrema-direita.



"A polícia provavelmente evitou um pesadelo" em Essen (oeste), disse o ministro do Interior do estado regional da Renânia do Norte-Vestfália, Herbet Reul, à imprensa.



O vice-chefe do governo regional, Joachim Stamp, considerou "que, provavelmente, impediu-se um atentado neonazista".



Na manhã desta quinta-feira, as forças de elite da polícia alemã prenderam o garoto em seu domicílio, depois de receberem uma "informação". As primeiras investigações mostraram que o adolescente pretendia explodir "bombas" em sua escola.



Na residência do suspeito, os policiais encontraram substâncias explosivas e material usado para fazer bombas caseiras, além de uma grande quantidade de documentos que promovem as teses da extrema direita, de teor "racista, antissemita e antimuçulmano", destacou Reul.



O jovem - acrescentou o ministro - sofria de "transtornos psiquiátricos" com tendências "suicidas".