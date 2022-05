Uma equipe internacional de astrônomos anunciou nesta quinta-feira (12) que conseguiu registrar a primeira imagem que prova a existência de um buraco negro supermassivo, Saggitarius A*, no centro da Via Láctea.



A colaboração, um projeto conhecido como EHT (Event Horizon Telescope), apresentou, em várias entrevistas coletivas simultâneas, a "silhueta" do buraco negro sobre um disco luminoso de matéria. A imagem é similar a do gigantesco buraco negro da galáxia distante M87, muito maior que a nossa, e que o EHT divulgou em 2019.