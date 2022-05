A gigante russa de hidrocarbonetos Gazprom anunciou nesta quinta-feira (12) que vai parar de usar um importante gasoduto polonês para seus envios para a Europa, em resposta às sanções ocidentais por sua ofensiva na Ucrânia.



A adoção dessas contrassanções russas "significa a proibição de usar um gasoduto pertencente ao grupo EuRoPol GAZ (responsável pela parte polonesa do gasoduto Yamal-Europe) para transportar gás russo via Polônia", declarou a Gazprom em um comunicado publicado no aplicativo Telegram.