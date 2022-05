OMS: Europa tem mais de dois milhões de mortos por covid-19

Mais de dois milhões de pessoas morreram de covid-19 na Europa, continente que foi por muito tempo o epicentro da pandemia - anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (12).



"Uma etapa devastadora foi ultrapassada, já que o número de mortes por covid-19 declaradas pelos países da região Europa da OMS ultrapassou dois milhões de pessoas", disse à AFP um porta-voz desta agência da ONU.



No total, 2.002.058 de pessoas morreram de covid dos 218.225.294 casos registrados pela organização na zona Europa da OMS, que abrange a Ásia Central.



Os Estados Unidos, o país mais enlutado do mundo devido à pandemia, ultrapassou um milhão de mortos, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira.



Após um pico nas duas primeiras semanas de março, a pandemia de coronavírus recuou na Europa.



O número de casos e óbitos caiu 26% e 24%, respectivamente, nos últimos sete dias.



Mais de dois anos após as primeiras restrições, a maioria dos países europeus pretende virar a página da covid-19 e restam poucas restrições.



Na França, por exemplo, a partir de segunda-feira não será mais obrigatório o uso de máscara para viajar.