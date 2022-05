A Coreia do Norte lançou um míssil balístico, informou nesta quinta-feira (12) o exército da Coreia do Sul, poucas horas depois de Pyongyang anunciar os primeiros casos de covid-19 desde o início da pandemia.



"A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado em direção ao Mar do Leste", afirmou o comandante do Estado-Maior Conjunto de Seul, em referência ao Mar do Japão.