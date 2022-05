Trânsito de gás russo via Ucrânia reduzido em quase um terço

O trânsito de gás russo para a Europa via Ucrânia foi reduzido em um terço nesta quinta-feira na comparação com o dia anterior, segundo a empresa russa Gazprom: o fornecimento é afetado pelo segundo dia consecutivo pelo conflito.



Um total de de 50,6 milhões de metros cúbicos devem transitar pela estação de Sudja nesta quinta-feira, contra 72 milhões na véspera, segundo a Gazprom, citada por agências russas, ou seja, uma queda de 30%, depois da redução de 18% registrada na quarta-feira.



Os volumes divulgados pela operadora ucraniana de gasodutos OGTSOU são levemente diferentes, mas da mesma ordem: 53 milhões de m3 na quinta-feira, contra 73 milhões na véspera.



Há dois dias, a Ucrânia afirma que não pode fazer com que o gás circule pelas instalações de uma estação em Sokhranivka, na região de Lugansk, devido à presença das Forças Armadas russas, e pede a Gazprom que aumente o volume na estação de Suja.



A Rússia, porém, afirma que o trânsito do gás pode acontecer perfeitamente através de Sokhranivka, enquanto o redirecionamento para Sudja é impossível.



O volume de gás que transita por esta região representa um terço do total que passa pela Ucrânia até a Europa, segundo empresa estatal ucraniana Naftogaz.



O anúncio de Kiev alimenta os temores de que a invasão russa da Ucrânia aumente ainda mais os preços do gás.