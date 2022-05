Três mortos e 12 feridos em ataque russo no nordeste da Ucrânia

Um ataque aéreo russo em uma cidade do nordeste da Ucrânia deixou pelo menos três mortos e 12 feridos na quarta-feira à noite, informaram as equipes de emergência à AFP.



"Três mortos e 12 feridos após o ataque em Novgorod-Siversky", afirmou um porta-voz dos socorristas.



Hoje, às 00H10 e às 00H23, o inimigo executou um ataque aéreo, provavelmente a partir de um (caça) Su-30SM", afirmaram as Forças Armadas ucranianas em um comunicado.



"Os (russos) atacaram infraestruturas críticas, incluindo escolas. Outros edifícios administrativos e residenciais também foram atingidos", afirmou o governador da região de Chernihiv, Viacheslav Chauss.



Ele divulgou fotografias que mostram edifícios completamente destruídos, veículos incendiados e uma nuvem de fumaça sobre os escombros.



Novgorod-Siversky, que tinha 15.000 habitantes antes da guerra, fica a 50 quilômetros da fronteira com a Rússia, em uma região relativamente calma desde a retirada das tropas de Moscou no fim de março.