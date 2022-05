Centenas de crianças ameríndias morreram em internatos federais nos EUA

Centenas de crianças de minorias ameríndias do Alasca e do Havaí morreram em internatos federais nos Estados Unidos entre 1819 e 1969.



Segundo um relatório do departamento de assuntos indígenas publicado nesta quarta-feira (11), os menores também foram vítimas de abusos.



Sepulturas identificadas e anônimas foram encontradas em 53 abrigos para menores que eram separados de suas famílias com o objetivo de assimilação, segundo o texto sobre o "sistema federal de internatos para indígenas".



Restos de "mais de 500 ameríndios, nativos do Alasca e do Havaí" foram encontrados em 19 destes estabelecimentos, afirma o relatório.



O estudo destaca que as autoridades "esperam que o número de sepulturas identificadas" aumente com o avanço das investigações.