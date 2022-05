Adesão da Finlândia à Otan não seria 'contra ninguém', diz presidente

Uma adesão da Finlândia à OTAN não estaria direcionada "contra ninguém", garantiu nesta quarta-feira (11) o presidente finlandês, após as advertências da Rússia sobre as "consequências" que o ingresso na aliança de defesa transatlântica causaria para o país nórdico.



"Se aderíssemos [à Otan], minha resposta [à Rússia] seria: 'Vocês provocaram isso, olhem-se no espelho", disse o chefe de Estado finlandês, Sauli Niinistö.



"A adesão à Otan não seria contra ninguém", especificou, no entanto, Niinistö durante a assinatura de uma declaração política de assistência mútua com o Reino Unido.



"Isto não é um jogo de soma-zero. Se a Finlândia incrementar sua segurança, não será em detrimento de nada", afirmou em uma coletiva de imprensa, junto ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.



O presidente finlandês deverá oficializar na quinta-feira sua posição pessoal sobre a adesão, e o país deve anunciar sua candidatura nos próximos dias.



Johnson, por sua vez, afirmou que a Otan é "uma aliança defensiva".