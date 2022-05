EUA buscará 'estreita colaboração' com presidente filipino apesar dos 'desafios'

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, parabenizou nesta quarta-feira (11) o presidente eleito das Filipinas, Ferdinand Marcos, e se comprometeu a estabelecer fortes laços com o filho do falecido ditador de mesmo nome, mas também promover os direitos humanos.



"Esperamos trabalhar com o presidente eleito Marcos para fortalecer a duradoura aliança entre Estados Unidos e Filipinas", disse Blinken em um comunicado.



Kurt Campbell, o principal funcionário da Casa Branca para a Ásia, havia expressado pouco antes o desejo dos EUA de fortalecer as relações com as Filipinas, apesar dos "desafios" gerados pela bagagem histórica do novo presidente.



"Há algumas considerações históricas que provavelmente fazem com que, ao menos inicialmente, haja alguns desafios na comunicação", afirmou.



"Mas obviamente, [as Filipinas] desempenham um papel essencial", portanto, "tentaremos continuar uma estreita colaboração no âmbito da segurança e aumentar os laços comerciais e econômicos", indicou o funcionário, às vésperas da cúpula dos líderes do Sudeste Asiático e o presidente americano Joe Biden, a ser realizada em 12 e 13 de maio.



Ferdinand Marcos, o pai, que governou com mão de ferro os rumos da antiga colônia americana de 1965 a 1986, ganhou as manchetes, junto a sua esposa Imelda, pela corrupção e um estilo de vida extravagante em um país marcado pela pobreza.



Marcos, considerado por Washington um aliado na Guerra Fria, se exilou no Havaí após os protestos em massa que representaram o final de seu governo.



Por sua vez, Marcos Jr, conhecido como "Bongbong", sucederá na presidência Rodrigo Duterte, responsável por uma brutal guerra contra as drogas que, segundo os grupos de direitos humanos, deixou dezenas de milhares de mortos.



Sem mencionar os direitos humanos, Campbell disse que a relação dos EUA com o governo de Duterte passou por uma recuperação, ao menos a nível estratégico.



Após sua posse em 2016, Duterte utilizou palavras grosseiras contra Barack Obama (2009-2017) depois que o então presidente americano apontou problemas de direitos humanos nas Filipinas. Donald Trump (2017-2021), porém, manifestou apoio a Duterte.



Historicamente, os Estados Unidos respaldaram as Filipinas em suas disputas marítimas com a China.