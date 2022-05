Ataque ucraniano na Rússia deixa um morto e três feridos, diz governador russo

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um bombardeio ucraniano no sudoeste da Rússia, afirmou o governador da região de Belgorod nesta quarta-feira (11).



"Até o momento, uma pessoa perdeu a vida, morreu na ambulância, e há três feridos", indicou o governador, Vyacheslav Gladkov, na plataforma de mensagens Telegram.



Gladkov acusou as autoridades ucranianas de terem atacado o vilarejo de Solokhi, destruindo uma residência.



O anúncio acontece mais de dois meses e meio depois do início da ofensiva militar russa na Ucrânia, que já provocou milhares de mortes.



As autoridades de regiões russas vizinhas à Ucrânia acusaram em diversas ocasiões as forças de Kiev de realizar ataques em território russo.



Em abril, o próprio Gladkov afirmou que helicópteros ucranianos bombardearam um depósito de combustível em Belgorod.