Reservas comerciais de petróleo nos EUA registram alta inesperada

As reservas comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos registraram uma alta significativa na semana passada, contrariando as expectativas do mercado, em um reflexo do uso das reservas estratégicas, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (11) pela Agência americana de Informação sobre Energia (EIA).



Os estoques americanos subiram 8,5 milhões de barris (mb). Agora o total está em 424,2 mb.



O governo disponibilizou no mercado 7 milhões de barris de suas reservas estratégicas, que caíram para 543 milhões de barris.



Os analistas esperavam uma leve redução de 1,4 mb nas reservas comerciais de petróleo.



Até 12h15, os preços do petróleo permaneciam em alta após dois dias de queda acentuada.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho aumentou 4,34%, sendo negociado a US$104,63.



"Os 7 milhões de barris das reservas estratégicas são o principal motor deste aumento de ações", destacou Matt Smith, Kpler. "Será necessário se acostumar com essas transferências importantes", concluiu.



Apesar do uso destas reservas estratégicas, a gasolina permanece subindo.



Os preços da gasolina nos posto dos Estados Unidos atingiram ontem um novo recorde, embora o presidente Joe Biden tenha dito que o combate à inflação é a "prioridade máxima" interna de seu governo.



Na terça-feira, o preço médio do galão (3,78 litros) de gasolina era de US$ 4.374, segundo a associação de motoristas AAA. Supera assim o recorde anterior de 11 de março, após a invasão russa da Ucrânia e o início das sanções contra Moscou, quando era de 4,33 dólares.



O preço médio de um galão de gasolina um ano atrás era de US$ 2.967.