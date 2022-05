Ucrânia afirma que Rússua interrompeu fornecimento de gás russo em ponto de trânsito crucial

A Ucrânia afirmou nesta quarta-feira que a Rússia interrompeu o fornecimento de gás através de um ponto de trânsito crucial no leste do país, o que alimenta os temores de que a invasão russa pode agravar a crise energética na Europa.



A operadora ucraniana de gasodutos, GTSOU, afirmou em um comunicado que a empresa russa Gazprom "parou de fornecer gás ao ponto de trânsito de Sokhranivka.



A GTSOU havia anunciado na terça-feira a suspensão do fornecimento por Sokhranivka, citando a interferência do exército russo.



Também na terça-feira, a empresa estatal de energia ucraniana Naftogaz informou a Gazprom que não era mais responsável pelo trânsito de gás através do território ocupado pelas forças russas.



O volume de gás que transita por aquela área representa um terço do total que passa pela Ucrânia em direção à Europa, segundo a Naftogaz.



O anúncio de Kiev alimenta temores de que a invasão da Ucrânia pela Rússia possa elevar ainda mais os preços.



"A Gazprom fechou a torneira" em Sokhranivka, afirmou a GTSOU nesta quarta-feira.



A empresa também explicou que a Rússia redirecionou o gás destinado a transitar pela Ucrânia para as repúblicas separatistas ao leste.



A GTSOU prometeu redirecionar temporariamente todos os suprimentos para outro ponto de passagem no norte, Sudzha, para "cumprir plenamente suas obrigações de trânsito com os sócios europeus".



Os números divulgados pela GTSOU na quarta-feira mostraram que o fluxo através de Sokhranivka caiu para zero.



A queda do gás em trânsito pela Ucrânia nesta quarta-feira pode alcançar 18%, ou seja, de 88 para 72 milhões de metros cúbicos, na comparação com terça-feira.



