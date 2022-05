EUA: inflação tem leve desaceleração, a 8,3% em abril

O índice de preços ao consumidor registrou leve desaceleração em abril nos Estados Unidos, a 8,3% na comparação com o mesmo mês de 2021, informou o governo.



A inflação atingiu 8,5% a 12 meses em março, mas desacelerou no mês passado com a queda nos custos da energia, informou o Departamento do Trabalho.



De fato, preço da gasolina caiu 6,1% em abril na comparação com março.



Apesar da queda, os custos de energia aumentaram 30,3% nos últimos 12 meses. O preço da gasolina é 43,6% maior na comparação com abril do ano passado.



Os preços continuaram em alta nos setores da habitação, alimentos, tarifas aéreas e veículos novos. A inflação permanece em seu maior nível desde 1982.



Os preços dos alimentos subiram 10,8% nos últimos 12 meses, o maior aumento anual desde novembro de 1980.



A carne bovina, de aves e peixes, ao lado dos ovos, subiram 14,3%, o nível mais elevado desde maio de 1979.



Laticínios e cereais registraram aumentos significativos em abril, mas os preços de frutas e verduras registraram queda.