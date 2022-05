Onda de calor branqueia 91% da Grande Barreira de Corais na Austrália

Grande barreira de corais na Austrália (foto: Reprodução/Youtube)

Uma prolongada onda de calor na Austrália causou o branqueamento de 91% da Grande Barreira de Corais da Austrália - revela um novo relatório de monitoramento divulgado pelo governo.Dos 719 recifes estudados, 654 (91%) mostram danos por branqueamento.É a primeira vez que estes danos acontecem em paralelo ao fenômeno climático de La Niña, que, em tese, esfria as temperaturas dos oceanos."A mudança climática está se agravando, e a Grande Barreira de Corais já está experimentando as consequências disso", adverte o texto do governo, publicado na noite de terça-feira (10).Este é o quarto "branqueamento em massa" sofrido pelo maior recife do mundo desde 2016.A Autoridade do Parque Marinho da Grande Barreira de Corais fez estudos aprofundados do local, catalogado como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), entre setembro de 2021 e março de 2022.De acordo com este estudo, quando a água do mar começou a se aquecer em dezembro passado, as três grandes regiões do recife sofreram um branqueamento. Este fenômeno é causado pelo estresse térmico dos corais e pela consequente expulsão das algas brilhantes que vivem nele e dão-lhe sua cor.Os corais esbranquiçados continuam vivos e podem se recuperar, se as condições melhorarem, mas "os corais muito brancos apresentam níveis de mortalidade elevados", adverte o documento, cuja primeira versão foi publicada em março.O informe é divulgado dez dias antes das eleições federais da Austrália em 21 de maio, nas quais a mudança climática emerge como uma questão-chave para os eleitores.O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, quer manter a meta de neutralidade de carbono em 2030, apesar das críticas que pedem marcos mais ambiciosos. Também se comprometeu a exportar carvão enquanto houver demanda. Na oposição, o Partido Trabalhista tampouco fala de acabar com o uso do carvão."Embora seja cada vez mais frequente, o branqueamento não é normal e não devemos aceitar como se fosse", advertiu Lissa Schindler, ativista da Australian Marine Conservation Society."Os dois principais partidos devem se dobrar à realidade: seus objetivos climáticos não são suficientes para o recife", frisou.No próximo mês, o Comitê do Patrimônio Mundial das Nações Unidas deve decidir se inclui o recife na lista de lugares protegidos "em perigo", devido à deterioração causada pelos efeitos climáticos.