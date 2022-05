Vendas de carros registram queda de 78,5% em abril na Rússia

As vendas de carros novos prosseguiram com o ritmo acelerado de queda na Rússia em abril, com uma redução de 78,5% em ritmo anual, uma consequência da inflação elevada e das sanções ocidentais severas contra Moscou por sua ofensiva na Ucrânia.



Em abril foram vendidos 32.706 veículos novos, segundo os números da 'Association of European Businesses' (AEB), que reúne as empresas do setor.



Na comparação com março de 2022, primeiro mês de queda, o número representa uma baixa de 40%.



Os países ocidentais adotaram duras sanções contra este setor, com a proibição por exemplo das exportações para a Rússia de peças de automóveis.



Muitas empresas anunciaram a interrupção das vendas de componentes ou carros para a Rússia, como Audi, Honda, Jaguar ou Porsche. Outras anunciaram o fim da produção no país, como Renault, BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen ou Volvo.