Um jovem palestino morreu nesta quarta-feira (11) ao ser atingido por tiros do exército israelense na Cisjordânia ocupada, informou o ministério palestino da Saúde.



Thaer Khalil Al Yazuri, de 18 anos, faleceu depois de ter sido atingido por tiros no coração, na cidade de Al Birah, perto de Ramallah, afirmou o ministério em um comunicado.



Procurado pela AFP, o exército israelense informou confrontos entre y palestinos e soldados que "atiraram com balas de borracha".