Triunfo e derrota para Trump em primárias locais

Os eleitores republicanos da Virginia Ocidental escolheram na terça-feira um simpatizante de Donald Trump para disputar as eleições de meio de mandato de novembro nos Estados Unidos, mas o ex-presidente viu a derrota de um de seus protegidos nas primárias do Nebraska.



Os dois estados têm maioria republicana e os candidatos vencedores das primárias têm grande chance de eleição em novembro.



Para Trump, esta é uma oportunidade de conseguir mais apoio no Congresso ou nos governos locais, algo que precisará se deseja disputar novamente a Casa Branca em 2024.



No estado do Nebraska (centro-oeste), Donald Trump apoiou oficialmente a candidatura de Charles Herbster, 67 anos, um fazendeiro rico que desejava se tornar governador, apesar de ter sido denunciado por agressões sexuais por oito mulheres, o que ele nega.



Os eleitores escolheram seu adversário Jim Pillen, de acordo com as projeções da imprensa, após a apuração de 93% dos votos.



Pillen, um diretor universitário conservador, recebeu o apoio do atual governador Pete Ricketts, que não pode disputar a reeleição após dois mandatos.



Na Virginia Ocidental, que celebrou uma primária devido a uma reorganização de distritos eleitorais, o ex-presidente republicano apoiou o congressista Alex Mooney, que venceu outro parlamentar republicano, David McKinley.



Também neste caso, a escolha de Donald Trump não agradou o governador do estado, Jim Justice, que apoiou McKinley.



"Amo a Virginia Ocidental. Felicitações a Alex Mooney por sua GRANDE VITÓRIA!!!", escreveu Trump na Truth Social, sua nova rede social.



Vários estados americanos organizam em maio primárias para determinar quem será o candidato republicano para as eleições legislativas de meio de mandato do atual presidente Joe Biden.



