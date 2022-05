EUA minimizam nova 'ficha técnica' sobre Taiwan que irritou a China

Os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira que mantêm inalterada sua política para Taiwan, após terem atualizado uma "ficha técnica", o que irritou a China, por deixarem de mencionar que "não apoiam a independência" da ilha.



"Não houve mudanças na nossa política. Apenas atualizamos uma ficha técnica, é algo que fazemos regularmente com todas as nossas relações no mundo", explicou o porta-voz do secretário de Estado, Ned Price. Ele pediu à China que "aja com responsabilidade e não crie pretextos para aumentar a pressão sobre Taiwan".



A ficha técnica do site do Departamento de Estado, atualizada na semana passada, confirma que os Estados Unidos há muito mantêm uma política de "uma só China", baseada, principalmente, nos comunicados conjuntos da época em que Washington estabeleceu relações diplomáticas oficiais com a China comunista em detrimento de Taiwan.



A versão anterior reproduzia trechos do comunicado conjunto de 1979, no qual os americanos tomavam nota da posição de Pequim considerando que Taiwan faz parte da China e afirmando que os Estados Unidos "não apoiam a independência" da ilha.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse que o presidente americano, Joe Biden, deveria passar das palavras aos atos para mostrar que se opõe à independência de Taipé.



"A última alteração na ficha técnica americana é um subterfúgio para ocultar e diluir o princípio de uma China", protestou Zhao. "Essa manipulação política sobre o tema de Taiwan e a tentativa de alterar o status quo no Estreito de Taiwan prejudicarão os próprios Estados Unidos", acrescentou.



Apesar de reconhecer Pequim diplomaticamente desde 1979, Washington não deixou de apoiar Taiwan. Os Estados Unidos, que aplaudem a "democracia taiwanesa" diante do que consideram uma "autocracia" chinesa, são o principal aliado e fornecedor de armas de Taiwan.