Wall Street fecha com resultados mistos

Wall Street fechou com resultados mistos nesta terça-feira, sem conseguir se recuperar após declarações consideradas duras feitas por um funcionário do Fed.



O Dow Jones perdeu 0,27%, enquanto o Nasdaq ganhou 0,98%, e o S&P; 500, 0,24%.



O Federal Reserve "tem as ferramentas adequadas e deveria agir rapidamente" para conter a inflação, disse nesta terça-feira John Williams, presidente do braço de Nova York da instituição monetária. "Espero que o Comitê de Política Monetária atue rapidamente para que a taxa de juros volte a níveis mais normais neste ano", completou o funcionário, durante uma conferência na Alemanha do Bundesbank e da Associação Nacional de Economia Empresarial.