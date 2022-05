EUA querem liberar US$ 40 bilhões adicionais para Ucrânia

O Congresso dos Estados Unidos dará nesta terça-feira o primeiro passo para aprovar um novo pacote de ajuda financeira, de quase 40 bilhões de dólares, para a Ucrânia, em linha com o apoio do presidente Joe Biden a Kiev no conflito com a Rússia.



"Com este programa de ajuda, os Estados Unidos enviam ao mundo um sinal da nossa sólida determinação de apoiar o bravo povo da Ucrânia até a vitória", declarou a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, em carta aos deputados.



O pacote inclui 6 bilhões de dólares que permitirão à Ucrânia se equipar com veículos blindados e fortalecer sua defesa antiaérea diante dos combates no leste e sul do país.



Também está prevista a destinação de alguns bilhões de dólares para garantir "a continuidade das instituições democráticas ucranianas", assim como um grande componente humanitário para enfrentar a invasão ordenada pelo presidente russo, Vladimir Putin, desde 24 de fevereiro.



Por várias semanas, Biden vem pedindo ao Congresso norte-americano 33 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia. Mas na noite de segunda-feira, os líderes legislativos democratas e republicanos acordaram em aumentar ainda mais a assistência e chegaram a um compromisso próximo dos US$ 40 bilhões.



Os membros da Câmara dos Representantes devem aprovar esse pacote na noite de hoje, antes de uma votação no Senado até a semana que vem.



"Aprovar este financiamento de emergência rapidamente é essencial para ajudar o povo ucraniano em sua luta contra o cruel Putin", insistiu o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, nesta terça-feira.



Em um Congresso acostumado às disputas políticas, estas medidas contam com um apoio bipartidário muito amplo.



- Urgência -



Em um comunicado na segunda-feira, Biden insistiu para que o Congresso vote "imediatamente" este financiamento. Há, segundo o Executivo norte-americano, urgência.



"Avaliamos que o presidente Putin está se preparando para um conflito prolongado na Ucrânia", disse a diretora de Inteligência Nacional, Avril Haines, em audiência no Capitólio, sede do Congresso.



Ela acrescentou que o presidente russo provavelmente espera uma redução do apoio do Ocidente para Kiev, enquanto o conflito continua provocando escassez de alimentos e inflação, incluindo o aumento vertiginoso dos preços da energia.



Tradicional aliado na política externa dos presidentes norte-americanos, o Congresso já liberou quase 14 bilhões de dólares para a crise da Ucrânia em meados de março, depois de escutar o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, comparar o conflito de seu país com as horas mais obscuras da História estadunidense, como o ataque a Pearl Harbor e os atentados do 11 de setembro de 2001.



Biden promulgou na segunda-feira a criação de um programa que facilitará que os EUA enviem equipamento militar para a Ucrânia, mais de 80 anos depois de um plano similar ter iniciado a participação norte-americana na Segunda Guerra Mundial.