Morreu Leonid Kravchuk, primeiro presidente da Ucrânia independente

O primeiro presidente da Ucrânia independente, Leonid Kravchuk, morreu nesta terça-feira (10) em Kiev, aos 88 anos, em plena invasão russa ao seu país, informou o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko.



"Uma grande perda para a Ucrânia. Hoje faleceu Leonid Kravchuk, primeiro presidente da Ucrânia, primeiro presidente da Rada [Parlamento ucraniano] e personalidade na origem do Estado ucraniano moderno", disse Klitschko no Telegram.



Kravchuk, enquanto presidente da Ucrânia soviética, foi um dos três signatários da ata de dissolução da URSS, em 8 de dezembro de 1991, juntamente com os presidentes de Rússia e Belarus, Boris Yeltsin e Stanislav Shushkevich, respectivamente.



No mesmo mês, foi eleito presidente de seu país, que se declarou formalmente independente, e permaneceu no cargo até 1994.



O chefe da administração presidencial Andrii Yermak, honrou a memória de "um sábio patriota" e de "uma figura verdadeiramente histórica".



O deputado Dmytro Razumkov lembrou no Facebook que Kravchuk "enfrentou momentos conturbados, com decisões difíceis e históricas", que levaram à independência da Ucrânia.



"E hoje lutamos por nossa independência e nossa liberdade em uma guerra terrível contra o invasor russo", acrescentou.