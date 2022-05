Senador republicano qualifica Biden de 'incapaz'

O senador republicano Rick Scott qualificou, nesta terça-feira (10), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de estar mentalmente "incapaz" e disse que ele deveria renunciar, uma prévia do que se espera na campanha para as eleições legislativas deste ano.



Scott, que lidera a organização da campanha dos senadores republicanos, se transformou em um alvo-chave da mensagem eleitoral do próprio Biden, na qual afirma que seus oponentes são extremistas.



"Sejamos honestos. Joe Biden não está bem. Ele não está apto para o cargo. É incoerente e está incapacitado e confuso. Ele não sabe onde está na metade do tempo. É incapaz de liderar e de desempenhar suas funções", disse Scott em comunicado.



"Todo o mundo sabe disso, mas ninguém quer dizer. No entanto, temos que fazê-lo, pelo bem do país. Joe Biden não é capaz de fazer o seu trabalho", acrescentou o senador eleito pelo estado da Flórida.



Ao ser perguntado por um jornalista sobre a declaração de Scott, Biden sorriu e respondeu: "Acho que este homem tem um problema".



A afirmação de que Biden, de 79 anos - a pessoa mais velha a assumir a presidência dos Estados Unidos -, está senil tem sido uma das principais linhas de ataque por parte dos republicanos desde a campanha fracassada de Donald Trump para a reeleição em 2020.



Em um discurso nesta terça, Biden reiterou sua advertência de que o plano econômico proposto por Scott elevaria os impostos para as pessoas de baixa renda e colocaria em dúvida a continuidade da atenção pública de saúde para a população pobre e os idosos.



"É a agenda ultra-MAGA", disse o presidente, em referência ao slogan "Make America Great Again" ["Torne a América Grande De Novo", em tradução livre do inglês] de Trump.