Subsecretário Antidrogas dos EUA vai ao México buscar ações comuns

O subsecretário de Estado Antinarcóticos dos Estados Unidos, Todd D.Robinson, viaja nesta quarta-feira (11) para o México, onde buscará com o governo mexicano formas de de prevenção do tráfico de fentanil e de outras drogas - informou o Departamento de Estado nesta terça (10).



O México é "a principal fonte" de tráfico de fentanil para os Estados Unidos. Este opiáceo sintético similar à morfina é um fármaco receitado para pacientes com dores intensas, mas também é consumido de forma ilegal e misturado com outras drogas.



Amanhã, Robinson e a subsecretária do Departamento de Segurança Interna, Serena Hoy, tratarão com funcionários do governo mexicano sobre "a necessidade urgente de ações bilaterais para prevenir a produção e o tráfico de fentanil" e de outros narcóticos, informou o Departamento de Estado americano, em um comunicado.



Na quinta-feira (12), Robinson participará, em Tijuana (norte mexicano), de um Fórum de Infraestrutura Fronteiriça Estratégica para "discutir as prioridades e a modernização" neste âmbito.