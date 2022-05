Biden: combate à inflação é 'principal prioridade' doméstica do governo

O presidente americano, Joe Biden, disse nesta terça-feira (10) que "a inflação é sua principal prioridade nacional", já que a alta dos preços pesa nos orçamentos familiares e em sua popularidade.



Biden lembrou que algumas das "raízes da inflação" estão "fora de (seu) controle", mencionando a pandemia da covid 19, ou os efeitos da guerra da Rússia contra a Ucrânia.



A mensagem do presidente democrata surge em um momento em que os preços da gasolina - um fator altamente sensível na economia americana - batem um novo recorde.



Nesta terça-feira, o preço médio do galão (3,78 litros) de gasolina era de US$ 4,374, de acordo com a associação de motoristas AAA.



Supera, assim, o recorde anterior de 11 de março passado, na esteira da invasão russa da Ucrânia e do início das sanções contra Moscou, quando chegou a US$ 4,33.



Há um ano, o preço médio de um galão de gasolina era US$ 2,967.



"O custo da gasolina segue o aumento dos preços do petróleo bruto, no momento em que o mundo busca encontrar uma fonte de abastecimento alternativa ao petróleo russo", afirmou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.