Ponte desabada no norte do Paquistão por inundação repentina

Uma ponte situada em uma importante via de comunicação em uma região isolada do norte do Paquistão desabou, devido a uma inundação repentina provocada pela ruptura de uma geleira decorrente de uma onda de calor - disse a ministra da Mudança Climática, Sherry Rehman.



De acordo com um estudo da ONG Germanwatch, o Paquistão é muito vulnerável à mudança climática, ocupando o oitavo lugar entre os países mais ameaçados por fenômenos climáticos extremos.



Atribuída por especialistas à mudança climática, uma onda de calor recorde atinge o Paquistão. Segundo as previsões, as temperaturas podem chegar a 50°C em alguns lugares esta semana.



No último sábado, uma ponte desabou na aldeia de Hassanabad, na região de Gilgit Baltistan, depois que um lago glacial se esvaziou, devido ao aumento das temperaturas, relatou a ministra Rehman.



Um vídeo mostra a ponte de Hassanabad, na autoestrada Karakoram (KKH), que liga o norte do Paquistão ao oeste da China, afundando sob a força da corrente.



O Paquistão conta com mais de 7.000 geleiras em seu território, mais do que qualquer outro país do mundo fora das terras polares.