O presidente russo, Vladimir Putin, não tem a intenção de acabar com a guerra da Ucrânia com a campanha no Donbass e quer estabelecer uma ponte terrestre para a Transnítria, uma região da Moldávia que se separou em 1990, afirmou a diretora de inteligência dos Estados Unidos, Avril Haines.



Putin, que espera uma redução do apoio ocidental à Ucrânia, se prepara para uma guerra longa, para a qual "provavelmente" imporá a lei marcial na Rússia, disse Haines ao Congresso.



"Continuamos acreditando que o presidente Putin só autorizará o uso de armas nucleares se perceber uma ameaça existencial para o Estado ou o regime russo", acrescentou.