Israel destrói prédio palestino em Jerusalém e deixa 35 desabrigados

As autoridades israelenses destruíram o prédio de uma família palestina em Jerusalém Oriental, nesta terça-feira (10), deixando 35 pessoas desabrigadas, no último episódio até hoje de despejos neste setor palestino sob ocupação de Israel.



"Funcionários da prefeitura chegaram às 9h (locais) esta manhã. Forçaram a porta e expulsaram a gente sem nos deixar pegar nossos pertences", declarou Farès Rajabi, de 35 anos, à AFP.



Rajabi é um dos moradores deste prédio de cinco apartamentos no sensível bairro de Silwan, localizado próximo à Cidade Velha e onde muitos colonos israelenses se estabeleceram nos últimos anos.



Mais tarde, um fotógrafo da AFP observou a destruição do prédio de três andares da família Rajabi.



O Crescente Vermelho Palestino registrou cinco feridos em confrontos entre a polícia israelense e moradores do bairro contrários à demolição.



Na parte oriental de Jerusalém, ocupada e anexada por Israel, centenas de famílias palestinas presentes há décadas enfrentam ordens de expulsão, especialmente nos bairros de Sheikh Jarrah e Silwan.



Em maio de 2021, manifestações de apoio a famílias ameaçadas de expulsão em Sheikh Jarrah terminaram em confrontos com colonos e a polícia israelense. Estes choques anteciparam uma sangrenta onda de violência em Israel e nos Territórios palestinos.



Nos últimos anos, a família Rajabi pagou mais de US$ 100 mil em multas e gastos para tentar regularizar sua situação, mas sem sucesso, declarou Farès Rajabi, que denuncia uma expulsão "política".



Segundo a ONU, cerca de 40 construções foram destruídas desde o início do ano em Jerusalém Oriental, causando o deslocamento de pelo menos 100 pessoas, entre elas, membros da família Rajabi.