UE responsabiliza Rússia por ciberataque à rede por satélite

A União Europeia (UE) acusou as autoridades russas, nesta terça-feira (10), de lançarem um ciberataque contra uma rede de satélites apenas uma hora antes de iniciar a invasão da Ucrânia, de modo a preparar o caminho para sua ofensiva.



Esta foi a primeira vez que a UE responsabilizou formalmente as autoridades russas por realizar um ataque cibernético, disse o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, em um comunicado.



"A União Europeia e seus Estados-membros, juntamente com seus parceiros internacionais, condenam energicamente a atividade cibernética maliciosa realizada pela Federação Russa contra a Ucrânia, que teve como objetivo a rede de satélites KA-SAT, operada pela Viasat", observou.



"O ciberataque aconteceu uma hora antes da invasão não provocada e injustificada da Rússia à Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, o que facilitou a agressão militar", acrescentou a nota.



De acordo com o comunicado, o ataque causou interrupções significativas "entre as autoridades públicas, empresas e usuários na Ucrânia, além de afetar vários Estados-membros da UE".



Borrell acrescentou que o bloco havia dito, anteriormente, que os ataques cibernéticos eram procedentes da Rússia, mas que, agora, tinha evidências suficientes para atribuir esse ataque ao Estado russo.



"Teremos que trabalhar junto com a Ucrânia e com associados internacionais sobre como prevenir, desestimular, dissuadir e responder a estes ataques cibernéticos que certamente atribuímos à Federação Russa", frisou.



Em março passado, os fornecedores europeus disseram que o ataque à operadora de satélite americana Viasat desconectou milhares de usuários de Internet na Alemanha, na França, na Hungria, na Grécia, na Itália e na Polônia.