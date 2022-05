Quase dois terços dos 3,5 milhões de habitantes de Kiev retornaram à capital ucraniana, que ficou praticamente deserta no início da invasão russa, em 24 de fevereiro, afirmou o prefeito da cidade, Vitali Klitschko.



"Antes da guerra Kiev tinha 3,5 milhões de habitantes, quase dois terços retornaram", disse Klitschko.



Apesar do toque de recolher em vigor, dos controles nas estradas, as pessoas "podem efetivamente retornar se essas circunstâncias não as assustam", disse o prefeito, que até agora havia pedido aos habitantes da capital que fugiram que tivessem paciência ao retornar.