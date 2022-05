A ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, visitou nesta terça-feira (10) a cidade ucraniana de Bucha, perto de Kiev, onde as tropas russas foram acusadas de matar dezenas de civis quando ocuparam a localidade em março.



Baerbock, cuja viagem não havia sido anunciada oficialmente, se reuniu com moradores da cidade, que fia ao noroeste de Kiev.



Várias autoridades ocidentais visitaram Bucha desde que as tropas russas deixaram a cidade no fim de março.



O exército russo foi acusado de matar civis - atos que podem constituir crime de guerra - nesta localidade e em outras nas proximidades da capital ucraniana.



A Rússia nega responsabilidade nas mortes.